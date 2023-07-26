Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Президент считает важным повышать престиж данной профессии через фильмы и рекламу.

Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — говорится в поручении.

Уточняется, что срок выполнения — до 1 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы.

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