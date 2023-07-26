«Никакой реакции»: Подольская рассказала об неадекватном поведении сына

Женщине дали совет, как справится с такими действиями со стороны собственного ребенка.

В очередном выпуске Натальи Подольской на Youtube-платформе гостем стала психолог Виктория Дмитриева. Женщины поговорили о кризисах всех возрастов и о том, как разговаривать с ребенком на важные темы и допустимо ли материться дома, сообщает dni.ru.

У ведущей проекта растут два сына от Владимира Преснякова. 5 июня 2015 года она родила Артемия, а 22 октября 2020-го на свет появился сын Иван.

В интервью певица пожаловалась психологу о том, что ее старший сын постоянно паясничает, кривляется, делает какие-то отрыжки и все время строит рожи на фото. Когда они ходят по улице за руку, он изгибается и дергается.

По словам Дмитриевой, таким способом он привлекает к себе большее количество внимания, потому что, когда ты идешь спокойно и нормально, то никто не смотрит на тебя.

«Это такое демонстративное поведение. Здесь точно надо уделять этому ноль внимания, никакой реакции лучше не давать», — посоветовала психолог.

Также Подольская заявила, что ее смущают музыкальные вкусы наследника. Он слушает рэперов, в песнях которых присутствуют слишком взрослые контексты для семилетнего мальчика, которые он еще не понимает, но уже повторяет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская объяснила, почему улетела отдыхать без сына и мужа.