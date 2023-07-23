«Очень на пользу»: Подольская объяснила, почему улетела отдыхать без сына и мужа

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Полина Долгова
Полина Долгова 224 0

Певица Наталья Подольская потратила больше одного миллиона рублей на отдых в Египте

«Очень на пользу»: Подольская объяснила, почему улетела отдыхать без сына и мужа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица наслаждается отпуском в Египте.

Певица Наталья Подольская на протяжении нескольких дней находится в Египте. Женщина проводит время в компании младшего сына Ивана, сестры-близняшки Юлианны и подруги. А Владимир Пресняков вместе с их старшим сыном Артемием решил остаться в Москве.

Многих пользователей удивил тот факт, что женщина отправилась отдыхать без супруга. Но исполнительница объяснила, что иногда для перезагрузки необходимо устраивать подобные «девичники».

Также Подольская отметила в социальной сети, что причина кроется не только в этом. По словам знаменитости, психологи рекомендуют, если в семье несколько детей, то с ними лучше всего проводить свободное время по отдельности.

Более того, по словам самой звезды, старший сын уже находится в таком возрасте, что сам захотел остаться дома, так как ему скучно на море.

«Я не стала заставлять. Но я так тут наслаждаюсь Ванечкой. Вчера ходили смотреть лошадок на ферму прямо в отеле и его клюнул петух», — рассказала жена Преснякова.

Тем более, старший наследник остался с мужем, поэтому певица не переживает за него.

«Дома папа и им это время „вдвоем“ тоже очень на пользу», — добавила она.

Стоит отметить, что местом для отпуска артистка выбрала один из элитных отелей на побережье Красного моря. Цена за виллу с тремя спальнями и собственным бассейном начинается от 150 тысяч рублей за сутки. Получается, что за семь дней отдыха диве придется отдать около одного миллион рублей. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская устала от бесконечного хлама.

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