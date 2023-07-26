Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по обвинению в оправдании терроризма

Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого* по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Уточняется, что под стражей он пробудет два месяца. Пока постановление суда в законную силу не вступило.

Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент он известно, что преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ возбудила уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.

* — признанн в РФ иноагентом.