Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по обвинению в оправдании терроризма

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Пока постановление в законную силу не вступило.

Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по обвинению в оправдании терроризма

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого* по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Уточняется, что под стражей он пробудет два месяца. Пока постановление суда в законную силу не вступило.

Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент он известно, что преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ возбудила уголовное дело в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.

* — признанн в РФ иноагентом.

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