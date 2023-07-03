В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 463 0

Преподавателю может грозить до десяти лет лишения свободы.

В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Как 5-tv.ru сообщил источник, задержание произошло в прошлый четверг. Официальной информации от РАНХиГС пока не поступало.

В прессе сообщают, что Назарову может грозить до десяти лет лишения свободы, если его вина подтвердится.

Дело было возбуждено 29 июня, в тот же день проректору вуза избрали меру пресечения. Так, ему запрещены определенные действия, например пользование телефоном или интернетом.

Максим Назаров начал работать в РАНХиГС в 2013 году. Всего общий стаж его работы составляет 22 года. В вузе он преподавал высшую математику, информатику, основы информационной безопасности, информационные технологии управления, дискретная математика.

Примечательно, что до Назарова должность проректора занимал Владимир Мау, которого в 2022 году также задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колокольцев уволил замглавы самарского ГУ МВД из-за хищения спирта для сидра.

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