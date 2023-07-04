Где 900 млн? Суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 336 0

Суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

Где 900 млн? Суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере.

Красноярский краевой суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Об этом сообщили представители пресс-службы прокуратуры региона.

Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере. Предположительно, по версии следствия, Митволь может быть причастен к хищению 900 миллионов рублей, которые выделили на строительство метро в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании проректора РАНХиГС Максима Назарова. Преподавателю может грозить до десяти лет лишения свободы.

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