Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг, 27 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 191 0

Именно сегодня может разрешиться большое число спорных ситуаций. Но имейте в виду: вы должны постоянно двигаться к цели, несмотря на мнение окружающих.

Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг, 27 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 июля?

Четверг даст шанс подальше заглянуть в будущее. Энергии дня способствуют спокойному вдумчивому рассматриванию своей жизненной дорожки и взвешенной корректировке планов. Помогать такому самосозерцанию будут балансирующие энергии дня.

Совет дня: карта мечты, метафорические карты, территория желаний — используйте любые техники, которые помогут подсознанию подсказать вам правильный путь к достижению желанного будущего.

Предостережение дня: в четверг лучше ни с кем не спорить и поменьше сопротивляться текущей реальности. Любые попытки навязать свое мнение заранее обречены на провал.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

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