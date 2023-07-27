СМИ: нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений

СМИ: нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

В стране начались массовые беспорядки. На опубликованных в сети кадрах люди в панике бегают по улицам города. Также слышны выстрелы.

Нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений в стране. Об этом стало известно из материала агентства Reuters, которое сослалось на местное телевидение.

Кроме того, границы страны теперь закрыты, объявлен комендантский час. Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, гарантировав физическую неприкосновенность смещенной власти. Все это вызвало спровоцировало в стране массовые беспорядки. На опубликованных в сети кадрах люди в панике бегают по улицам города. Также слышны выстрелы.

К слову, до этого в столице Нигера военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении. Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в КНР никогда не поддержат позицию Киева по Крыму.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

5:56
Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году
5:44
Лучший подарок ко дню рождения: как Кевину Спейси удалось избежать тюрьмы
5:32
«Отличный фейерверк»: взрыв «ГАЗели» на трассе Тюмени попал в объектив
5:16
Это правда: Жасмин начала продажу личного гардероба на 5 млн рублей
5:07
СМИ: нигерийские военные сообщили о приостановке работы всех учреждений
4:56
Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Акила Соломенный или Дозоры: что полезно делать именно 27 июля

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео