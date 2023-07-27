Дочь правителя Монако «уронила» княжеское достоинство в США

Подобное поведение считается непристойным в высшем свете.

Жасмин Грейс Гримальди — внебрачная дочь монакского князя Альбера и его давней подруги Тамары Ротоло. Наследница выступила в поддержку своих коллег по кинопроизводству. В СМИ появились ее фото, сделанные во время акции протеста, что не к лицу члену княжеской семьи, сообщает 7Дней.ru.

31-летняя Жасмин выразила свою активную гражданскую позицию и выступила вместе с профсоюзом голливудских актеров SAG-AFTRA, который в настоящее время конфликтует с Альянсом продюсеров кино и телевидения AMPTP. Она присоединила к забастовке.

Более того, наследница короля опубликовала целый ряд видеороликов, на которых она с транспарантом стоит на улицах Лос-Анджелеса. Девушка приняла участие в акции, продолжавшейся шесть дней.

Хоть Жасмин является незаконнорожденной дочерью Альбера и не имеет права на престол, подобное поведение считается недостнойным членов королевских семей. Особенно с учетом того, что король официально признал ее в качестве своего дитя, когда ей было 14 лет, и с тех пор между ними теплые и близкие отношения.

Она часто приезжает во дворец и подолгу гостит там. Недавно дочь короля Монако появилась на праздновании юбилея отца, а также на ежегодной церемонии вручения наград Princess Grace Awards, основанной в честь ее знаменитой бабушки.

Что касается забастовки, в которой приняла участие Жасмин, то, судя по всему, она продлится до тех пор, пока требования профсоюза не будут удовлетворены или не найдутся компромиссы, которые устроят всех недовольных.

Пока что работа Голливуда практически полностью остановлена. Актеры, сценаристы, режиссеры и другие фигуры кино временно отказываются участвовать в продвижении проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки.