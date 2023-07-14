Поддержали своих: актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки

Кинозвезды порадовали публику своим недолгим присутствием, а после отправились рисовать плакаты для пикета.

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер», отправившись на забастовку поддерживать коллег. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Артисты лишь успели предстать перед публикой на красной дорожке, но затем покинули мероприятие. Забастовку же намерена устроить Гильдия киноактеров, а федерация артистов телевидения и радио США.

«К сожалению, они ушли, чтобы написать свои пикеты для того, что мы считаем неизбежной забастовкой, присоединяясь к одной из моих гильдий в борьбе за справедливую заработную плату для рабочих членов их профсоюза», — объяснил поступок актеров режиссер Кристофер Нолан.

К слову, забастовки начались еще в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда. Тогда недовольными оказалась Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. В связи с этим даже были прерваны съемки финального сезона сериала «Очень странные дела», приостановлено написание сценария для приквела американского сериала «Игра престолов» и многие другие проекты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как протестующие захватили офис Louis Vuitton в Париже и забросали его файерами.