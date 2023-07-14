Поддержали своих: актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма для подготовки к забастовке

Поддержали своих: актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Читайте нас в: Дзен Новости

Кинозвезды порадовали публику своим недолгим присутствием, а после отправились рисовать плакаты для пикета.

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер», отправившись на забастовку поддерживать коллег. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Артисты лишь успели предстать перед публикой на красной дорожке, но затем покинули мероприятие. Забастовку же намерена устроить Гильдия киноактеров, а федерация артистов телевидения и радио США.

«К сожалению, они ушли, чтобы написать свои пикеты для того, что мы считаем неизбежной забастовкой, присоединяясь к одной из моих гильдий в борьбе за справедливую заработную плату для рабочих членов их профсоюза», — объяснил поступок актеров режиссер Кристофер Нолан.

К слову, забастовки начались еще в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда. Тогда недовольными оказалась Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. В связи с этим даже были прерваны съемки финального сезона сериала «Очень странные дела», приостановлено написание сценария для приквела американского сериала «Игра престолов» и многие другие проекты.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как протестующие захватили офис Louis Vuitton в Париже и забросали его файерами.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

5:00
Поддержали своих: актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки
4:45
Подросток ударил ножом в живот сверстника и сбежал из спецшколы в Приморье
4:20
К появлению первенца готова: беременная Линдси Лохан показала детскую комнату
4:01
Не первый случай: в прошлом году в Белом доме дважды находили марихуану
4:00
Кузьминки летние: почему 14 июля считается женским днем
3:44
С пикантной кислинкой: рецепт восхитительного салата с щавелем и яйцом пашот

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео