В Кремле высказались о планах осужденного основателя Group-IB Сачкова обратиться к Путину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Песков: в Кремле рассмотрят обращение осужденного основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит

В Кремле высказались о планах осужденного основателя Group-IB Сачкова обратиться к Путину

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам планы основателя компании Group-IB Ильи Сачкова о намерении обратиться с просьбой к Владимиру Путину.

По словам Пескова, обращение обвиняемого может быть рассмотрено, если в нем будет изложена позиция осужденного.

«Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — заметил Песков.

Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене за то, что в 2011 году передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. После этого защита Сачкова рассказала о его планах обратиться за помощью напрямую к главе государства.

Дело против Сачкова, не признавшего свою вину, слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как основателя Group-IB Сачкова просили приговорить к 18 годам колонии.

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