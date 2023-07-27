В Кремле высказались о планах осужденного основателя Group-IB Сачкова обратиться к Путину
Песков: в Кремле рассмотрят обращение осужденного основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам планы основателя компании Group-IB Ильи Сачкова о намерении обратиться с просьбой к Владимиру Путину.
По словам Пескова, обращение обвиняемого может быть рассмотрено, если в нем будет изложена позиция осужденного.
«Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — заметил Песков.
Илья Сачков был приговорен к 14 годам по делу о госизмене за то, что в 2011 году передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. После этого защита Сачкова рассказала о его планах обратиться за помощью напрямую к главе государства.
Дело против Сачкова, не признавшего свою вину, слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как основателя Group-IB Сачкова просили приговорить к 18 годам колонии.
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