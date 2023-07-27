Паранойя или наблюдение? Меган Маркл одержима навязчивой идеей

Последние месяцы герцогиню преследует полоса неудач.

Последние несколько месяцев выдались не самыми удачными для принца Гарри и Меган Маркл, но только в своих проблемах они винят кого угодно другого, кроме самих себя. 7Дней.ru со ссылкой на иностранную прессу сообщает, что источник из круга подружек Маркл раскрыл — герцогиня давно находится под влиянием навязчивый мысли. Она заключается в том, что все ее неудачи происходят из-за происков врагов.

Принц Гарри и его жена были уверены в своей победе в номинации на премию «Эмми», когда представляли свой документальный сериал. Рейтинги действительно зашкаливали, однако в Голливуде посчитали иначе — номинацию пара так и не получила. Но и это не самая большая их неудача.

Самой большой проблемой стал разрыв контракта с стриминговым сервисом Spotify. Из-за этого супруги потеряли огромную сумму денег — около 20 миллионов долларов. После расторжения контракта на принца и герцогиню пошла волна хейта — некоторые продюсеры даже называли их парой мошенников и лентяев, теперь под угрозой срыва и второй проект мужа с женой. Если и он слетит, то принц Гарри и Меган Маркл потеряют еще почти 100 миллионов долларов, что приведет к краху их карьеры в шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru разбирался, правдивы ли слухи о разводе принца Гарри и Меган Маркл.