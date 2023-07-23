Меган Маркл и принц Гарри разводятся: просто слухи или все серьезно?

Скитающийся герцог Сассекский хочет возвратиться в Букингемский дворец. Неужели это все? Отношения с простолюдинкой закончились?

В сети и прессе все активнее распространяются слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл. Пара даже решила разъехаться. Об этом сообщили сразу в ряде британских СМИ.

Источники, которые близко знакомы с семьей Сассекских говорят, что причина в деньгах. И правда, после разрыва контракта с стриминговым сервисом Spotify проблема с финансами у принца Гарри и Маркл возросла. При этом пара живет в роскошном особняке и тратит кучу средств на личную охрану.

Близкий к королевской семье источник сообщил, что Гарри начал вести переписку с отцом и братом. Принц всерьез задумался о возвращении в Букингемский дворец. Он даже предложил своей супруге вернуться вместе в Лондон, но вот Маркл была не в восторге от такой идеи.

Но также существует мнение, что отношения в королевской семье настолько натянуты, что о возвращении Гарри и речи быть не может. Но это пока что.

«Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган, ему нужно найти себя», — заявил один из источников.

Также появились слухи, что Маркл уже подала на развод. Она требует от принца Гарри опеку над совместными детьми и 80 миллионов долларов. Пара эту информацию опровергла. Но при этом совсем скоро Гарри уедет на долгое время в Африку, где будет снимать материал для нового документального фильма. Меган не собирается отправляться на другой континент вместе с мужем. Она предпочла остаться с детьми в Калифорнии.

Возможно, такой разрыв даже пойдет семье на пользу. Они отдохнут друг от друга и поймут, что делать дальше со своими сложными отношениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри съехал от Меган Маркл.