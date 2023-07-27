Двух украинских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы в России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

ФСБ РФ: суд приговорил агентов украинской разведки к 15 годам лишения свободы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Они были задержаны еще в 2022 году по подозрению в причастности к гибели российских военных.

Суд в России приговорил двух агентов разведки Украины к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Они были задержаны в 2022 году по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

12:40
Путин рассказал, какие грузы Россия поставляет в Африку
12:38
Паранойя или наблюдение? Меган Маркл одержима навязчивой идеей
12:34
Путин: Запад чинит препятствия РФ в поставках зерновых в страны Африки
12:29
Стало известно количество погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае
12:20
Двух украинских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы в России
12:08
«Мне нелегко»: Тодоренко пришлось принять решение и уехать от Топалова

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
День Стефана Чудотворца: что можно и нельзя делать 27 июля

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео