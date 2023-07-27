Двух украинских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы в России

Они были задержаны еще в 2022 году по подозрению в причастности к гибели российских военных.

Суд в России приговорил двух агентов разведки Украины к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Они были задержаны в 2022 году по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже.