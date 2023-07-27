«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой

Просуществовавший чуть более полутора лет брак рассыпался в одночасье во время совместного отдыха.

Стала известна дата развода рэпера Гуфа и его жены Юлии Королевой. Деталями бракоразводного процесса звездный адвокат и представитель Гуфа Сергей Жорин эксклюзивно поделился с 5-tv.ru.

Две недели назад блогер официально подала на развод. Известно, что дело будет рассматривать мировой судья, и сегодня, 27 июля, состоялось первое заседание.

«Каждый бракоразводный процесс характерен высоким градусом эмоционального напряжения, даже если это не видно окружающим, это всегда, мягко говоря, не самое приятное мероприятие», — отметил представитель Гуфа Сергей Жорин.

По словам звездного адвоката, у него есть основания предположить, что у супругов получится уладить все острые моменты мирным путем и договориться об основных аспектах во внесудебном порядке.

«Поскольку в случае наличия общих детей брак может быть расторгнут только в судебном порядке, на данный момент как раз суд и рассматривает иск Юлии о расторжении брака. Алексей не возражает», — рассказывает Сергей Жорин.

Звездный адвокат допускает, что супруги будут разведены на следующем заседании — 15 августа.

О конфликтах в паре стало известно в марте этого года. Тогда из-за наркотического срыва рэпер забрал у жены документы и не отпускал ее домой. Чуть позже супруги помирились, однако проблемы в их отношениях никуда не исчезли. 28 июня Гуф опубликовал переписку с Юлии Королевой, в которой она сообщила ему об окончательном разрыве с музыкантом.

Ранее 5-tv.ru писал, разрешит ли жена Гуфа видеться с дочкой после развода.

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