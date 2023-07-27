СК РФ: в Москве по подозрению в подготовке теракта задержан подросток

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Задержанный почти полгода готовил диверсию на объекте газопроводной сети.

СК РФ: в Москве по подозрению в подготовке теракта задержан подросток

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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На подростка, готовившего теракт в Москве, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ по городу Москве, несовершеннолетний 17-летний парень планировал совершить террористический акт путем взрыва одного из объектов газопроводной сети на территории Московского региона.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе работы ФСБ.

При обыске у жителя Москвы были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также карты расположения объектов газопровода. Обыски по месту проживания фигуранта дела продолжаются, уточнили в ЦОС ФСБ.

В настоящее время подросток задержан силами ФСБ, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота.

СК РФ: в Москве по подозрению в подготовке теракта задержан подросток

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Фото: ЦОС ФСБ России

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Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu

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Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu

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