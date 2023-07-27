Госпитализированный актер Игорь Ясулович находится в сознании

Госпитализированный народный артист РФ Игорь Ясулович находится в сознании, его отключили от кислорода. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, артист все еще в реанимации, но, судя по всему, он идет на поправку.

Игорь Ясулович был доставлен в больницу 12 июля после ухудшения самочувствия и вызова врача на дом. Медики госпитализировали 81-летнего актера с предварительным диагнозом тубулоинтерстициальный нефрит (воспаление почек).

Сам Ясулович отказался комментировать информацию о своем здоровье. При этом его сын Алексей сообщил, что состояние отца оценивается как нормальное: актера не помещали в реанимацию и не подключали к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Ясуловича вводили в медикаментозную кому.