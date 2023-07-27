Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых

Три ключевые процентные ставки были повышены Европейским центральным банком (ЕЦБ). Повышение произошло на 25 базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

Так, это коснулось базовой процентной ставки (4,25%), ставки по депозитам (3,75%) и ставки по краткосрочным кредитам (4,5%).

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Решение принято после длительного затишья.