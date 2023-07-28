«Только что сказала»: Карин Жан-Пьер о возможном помиловании сына Байдена

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не помилует сына

«Только что сказала»: Карин Жан-Пьер о возможном помиловании сына Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Поможет ли Хантеру сделка со следствием?

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала вероятность помилования президентом США Джо Байденом своего сына Хантера. На соответствующий вопрос она ответила журналисту New York Post.

«Нет, я только что сказала нет», — ответила Жан-Пьер, отказавшись что-либо дальше говорить на эту тему.

До этого она утверждала, что Белый дом считает ситуацию вокруг сделки Хантера со следствием «частным делом». А вообще вся ситуация — ответственность Минюста, в США уважают верховенство закона.

Между тем Хантер Байден сознался в совершении двух налоговых правонарушений. Данные об этом появились в судебной базе. Согласно им, наследник американского лидера уклонялся от уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден-младший предстал голым на слушании по собственному делу — на фотографиях, которые конгрессвумен от штата Джорджия принесла в качестве наглядных доказательств.

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