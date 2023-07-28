Что газеты и телеканалы говорят о словах российского президента?

Европейские и американские издания во всю обсуждают решение Владимира Путина безвозмездно предоставить странам Африки десятки тысяч тонн зерна с бесплатной доставкой до потребителя. Такой подход, рассуждают, издания, может помочь России выйти и на другие рынки в регионе — например, энергетический.

Да и вообще, в эти дни в Петербурге появляются контуры нового миропорядка — экономического и политического. Корреспондент «Известий» Николай Иванов убедился.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также, по его словам, Россия обеспечит бесплатную доставку.