Стало известно, куда Николая Ефремова перевели из реанимации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 335 0

Сына Ефремова Николая перевели из реанимации в травматологическое отделение

Стало известно, куда Николая Ефремова перевели из реанимации

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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С каждым днем артисту становится только лучше.

Российскому актеру Николаю Ефремову становится лучше. Известно, что сейчас его перевели из реанимации в травматологическое отделение. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

До этого врачи оценивали состояние сына знаменитого актера Михаила Ефремова, как средней тяжести.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве, после чего был доставлен в больницу. Медики утверждают, что им он признался, что упал из окна случайно. По предварительным данным, в момент падения артист не находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

В результате происшествия Николай получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию. Врачи диагностировали у актера перелом костей таза, бедра и локтя.

После операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации медикам пришлось даже ввести Ефремова в медикаментозную кому.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда в состоянии Николая Ефремова появилась положительная динамика.

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