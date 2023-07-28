Стало известно, куда Николая Ефремова перевели из реанимации
Сына Ефремова Николая перевели из реанимации в травматологическое отделение
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
С каждым днем артисту становится только лучше.
Российскому актеру Николаю Ефремову становится лучше. Известно, что сейчас его перевели из реанимации в травматологическое отделение. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
До этого врачи оценивали состояние сына знаменитого актера Михаила Ефремова, как средней тяжести.
30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве, после чего был доставлен в больницу. Медики утверждают, что им он признался, что упал из окна случайно. По предварительным данным, в момент падения артист не находился в алкогольном или наркотическом опьянении.
В результате происшествия Николай получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию. Врачи диагностировали у актера перелом костей таза, бедра и локтя.
После операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации медикам пришлось даже ввести Ефремова в медикаментозную кому.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда в состоянии Николая Ефремова появилась положительная динамика.
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