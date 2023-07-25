Появились новые подробности состояния сына Ефремова
В состоянии Николая Ефремова появилась положительная динамика
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Что происходит с наследником знаменитого артиста?
В состоянии госпитализированного актера Николая Ефремова наметилась положительная динамика. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Медицинские работники оценивают состояние артиста как средней тяжести. При этом в настоящее время он до сих пор остается в реанимации.
30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой.
При госпитализации он заявил медикам, что упал случайно и претензий к кому-либо не имеет. По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении.
В результате инцидента он получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию. Врачи диагностировали у актера перелом костей таза, бедра и локтя.
После операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации медикам пришлось даже ввести Ефремова в медикаментозную кому.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Ефремов ведет себя по-хамски и материт врачей.
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