Появились новые подробности состояния сына Ефремова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 083 0

В состоянии Николая Ефремова появилась положительная динамика

Появились новые подробности состояния сына Ефремова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Что происходит с наследником знаменитого артиста?

В состоянии госпитализированного актера Николая Ефремова наметилась положительная динамика. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Медицинские работники оценивают состояние артиста как средней тяжести. При этом в настоящее время он до сих пор остается в реанимации.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой.

При госпитализации он заявил медикам, что упал случайно и претензий к кому-либо не имеет. По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

В результате инцидента он получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию. Врачи диагностировали у актера перелом костей таза, бедра и локтя.

После операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации медикам пришлось даже ввести Ефремова в медикаментозную кому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Ефремов ведет себя по-хамски и материт врачей.

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