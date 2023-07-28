Путин раскрыл сумму списанных странам Африки долгов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Путин заявил, что Россия списала Африке долги на сумму 23 миллиарда долларов

Путин раскрыл сумму списанных странам Африки долгов

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Страна принимает участие в усилиях по облегчению долгового бремени африканских государств, подчеркнул президент.

Общая сумма списанной Москвой задолженности государствам Африки достигла 23 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов долларов», — сказал глава государства на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

При этом российский лидер подчеркнул, что страна принимает участие в усилиях по облегчению долгового бремени африканских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал вернуться к строительству предприятий в Африке. Москва, подчеркнул он, способна реализовывать это как на международных площадках, так и на двусторонней основе.

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