«Важнейшее начинание»: абхазский аэропорт появится на карте мира

Предполагается, что он заработает в конце 2024 года.

Аэропорт имени первого президента республики Владислава Ардзинба в Сухуме долгое время был главным аэродромом республики.

Если не считать небольших полевых аэродромов, пригодных только для «аннушек» (многоцелевых бипланов Ан-2) и прочей сельскохозяйственной техники, то и вовсе единственным. Но за годы после развала СССР все изменилось. Сначала - война, а потом многолетняя экономическая и транспортная блокада.

Аэропорт бездействовал, но воздушные ворота Абхазии вновь открываются, сообщает издание EADaily со ссылкой на иностранный Telegram-канал.

Власти Москвы готовы инвестировать в возрождение воздушной гавани. Правда, ее работа будет только в северном направлении.

Пока что неясно, нужно ли абхазским самолетам, перевозящим пассажиров и грузы в Россию, регистрироваться в соответствующих международных структурах, например, в в ICAO (Международная организация гражданской авиации).

По словам источника, рейсы будут осуществляться только над территорией России и Абхазии.

«Впервые за долгие годы Абхазия появится на авиационной карте мира. Если, конечно, это важнейшее начинание не торпедирует „патриотическая“ оппозиция», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, аэропорт заработает в конце 2024 года.

Соглашение о строительстве подписали 16 июня. Текст документа был разработан специалистами Минэкономразвития России. В нем говорится, что российская сторона обязуется выполнить все условия инвестиционного проекта, а абхазская сторона предоставляет государственные гарантии по защите прав собственности.

Работы будут осуществляться в два этапа, за счет частного инвестора, без привлечения средств из федерального бюджета. По оценке Минтранса России, предварительно, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 миллиардов рублей.

Предполагается, что общий объем перевозок составит 1,2 миллионов пассажиров в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что все больше россиян стали отдыхать в Таиланде.