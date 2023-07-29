Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно

Желая обрести фигуру мечты, люди прибегают в различным методам, в том числе к пластике. Но насколько она эффективна?

Пластическая хирургия и косметологические процедуры не гарантируют, что удаленный жир не вернется обратно. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Звезды российского шоу-бизнеса всегда находятся на виду. Миллионы поклонников и злопыхателей обсуждают каждый их шаг, замечают каждое изменение во внешности, критикуют тех, чьи перемена им не по душе. Поэтому знаменитости особо тщательно следят за своим внешним видом, желая предстать перед публикой в лучшей форме. И нередко обращаются за помощью к пластическим хирургам и косметологам. Но правда ли, что весь жир, который убирается посредством пластики, может легко вернуться? И почему тогда звезды тратят миллионы на различные липосакции и уколы?

Как объясняет диетолог Елена Соломатина, жировые клетки начинают формироваться еще в детстве. Чем больше родитель кормит своего ребенка, тем больше он начинает набирать жировых клеток.

«Когда родители потом говорят: „Ну хорошо, он будет расти, эти клетки израстутся“. Нет, они никуда не израстутся, с ребенком жировые клетки так и останутся пожизненно. Другое дело, все будет зависеть от того, как он их будет наполнять», — объясняет эксперт.

Людям, которые в детстве не переедали, в результате чего у них сформировался стандартный набор жировых клеток, похудеть гораздо легче, даже если уже во взрослом возрасте они их наполняют излишним жиром. Но иногда люди все равно не могут прийти в идеальную для них форму, и проблема не всегда заключается в его рационе питания.

Необходимо понимать, когда человек сидит на диете, он худеет целиком, у него нет возможности уменьшить в размере определенную часть тела. Чтобы локально воздействовать на выбранную зону, люди нередко решают обратиться к услугам специалистов.

«Когда точечное похудение этих жировых клеток, используется много методик. И лазерная, и кавитация, и так далее, но это по большому счету все происходит почти естественным путем, заставляя жировые клетки усиленно отдавать жир. Но также он дальше выводится как обычный жир при похудении, при диете», — рассказывает Елена Соломатина.

Тем не менее, как отмечает диетолог, несмотря на сделанную процедуру этот жир легко обратно и набирается. Дело в том, что так называемый склад, где находится жир, не разрушен.

«В любом случае, даже если мы представим, что мы уничтожим склады, пусть мы уничтожим все эти жировые клетки, но мы их, во-первых, все не можем уничтожить, и это очень опасно. И никакой здравомыслящий специалист это не сделает, потому что это наш и стратегический запас, и защищает нас и от холода, и эндокринная ткань. То есть жир очень нужен нашему организму, иначе организм будет всячески сопротивляться и болеть», — объясняет эксперт.

Подкожная жировая клетчатка — самое безопасное место накопления жира, откуда его убирают в косметических целях. От висцерального или внутреннего жира избавляться опаснее всего, ведь он накапливается между органами в брюшной полости.

«Когда убирается жир вместе с жировой тканью, и, соответственно, там уже жир накапливаться не может. Но ему же надо куда-то деваться, если мы будем есть. Соответственно, он будет просто растягивать уже существующие склады. Благо, что эта жировая клетка может растягиваться и заполнять уже существующие клетки», — отмечает Елена Соломатина.

Людям, которые прибегли к подобной процедуре, не стоит рассчитывать на то, что теперь они смогут есть все в любых количествах, потому что этот жир будет все равно откладываться, только в других местах.

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