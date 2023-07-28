«Какие-то уколы»: почему Даве была необходима пластика

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 27 0

Из-за некачественной работы косметолога Давид Манукян лег под нож Хайдарова

«Какие-то уколы»: почему Даве была необходима пластика

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Многие пользователи Сети обвиняли блогера в том, что он решился на пластическую операцию из-за банального нежелания ходить в спортивный зал.

Из-за некачественной работы косметолога блогер Давид Манукян лег под нож пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает издание StarHit.

Два года назад после разрыва с певицей Ольгой Бузовой Дава решился на пластическую операцию — блогер мечтал заполучить стальной пресс. Многие поклонники недоумевали, почему артист решил уделить время не постоянным тренировкам, а сразу пойти на столь рисковый шаг — лечь под нож. Как оказалось, только с помощью хирургического вмешательства блогер смог бы добиться идеальной для него формы.

«У Давида действительно были проблемы, а именно фиброз — рубцовые изменения брюшной полости. Причина — некачественные услуги косметолога. Ему кто-то посоветовал сходить на какие-то аппаратные процедуры, поделать какие-то уколы. И все это привело к тому, что у него зафиброзировался (разросся) жир», — объяснил Тимур Хайдаров.

Как рассказывает хирург, Дава в скором времени вновь посетит его клинику, с помощью современного оборудования ему подтянут кожу.

Кстати говоря, именно бывший Бузовой познакомил Хайдарова с его пациентом Филиппом Киркоровым, за трансформацией которого сейчас наблюдает вся страна. Тогда король российского шоу-бизнеса пришел проведать своего друга после операции, где звездный хирург сообщил Киркорову, что у него, как и у многих певцов, прослеживается расхождение мышц. Артист сам давно хотел прибегнуть к пластике, однако из-за страха не решался на кардинальные перемены.

«В декабре прошлого года раздался звонок. Смотрю: Филипп Киркоров. «Меня надо спасать! Я в зеркало на себя смотреть не могу», — сказал он. Я ответил: «Хорошо. Спасем!» — рассказывает Хайдаров.

Короля поп-эстрады настолько порадовала проделанная работа, что даже в конфликте хирурга с певицами Славой и Любовью Успенской, которые обвиняют Хайдарова в непрофессионализме, Киркоров встал на его сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что Добровинский обратил внимание на ошибки претензий Успенской к хирургу Хайдарову.

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