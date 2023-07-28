Ковальчук оценил перспективы сотрудничества РФ и Африки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Россия может принять у себя африканских специалистов для развития технологий.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Россия может принять у себя африканских специалистов для развития технологий. Об этом заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на саммите Россия — Африка.

«Нам нужны люди, у нас не хватает людей. Африка — молодой континент, они никогда не построят установки [для занятия наукой], потому что это очень дорого. Понятно, им надо решать вопросы зерна, удобрений, но они могут использовать молодых людей, миллионы безработных с высшим образованием, им негде работать. Эти люди могут найти приложение здесь и вернуться в свои страны, развивая технологии на базе полученных фундаментальных знаний», — сказал он в интервью «Известиям».

Ковальчук отметил, что у России осталась с советских времен хорошая платформа для восстановления отношений со странами Африки.

«У нас есть научные базы и опыт того, как мы это сейчас выстраиваем на постсоветском пространстве, и с дружественными странами», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бизнес заключает сделки на саммите «Россия — Африка».

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