Ковальчук оценил перспективы сотрудничества РФ и Африки

Россия может принять у себя африканских специалистов для развития технологий. Об этом заявил президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на саммите Россия — Африка.

«Нам нужны люди, у нас не хватает людей. Африка — молодой континент, они никогда не построят установки [для занятия наукой], потому что это очень дорого. Понятно, им надо решать вопросы зерна, удобрений, но они могут использовать молодых людей, миллионы безработных с высшим образованием, им негде работать. Эти люди могут найти приложение здесь и вернуться в свои страны, развивая технологии на базе полученных фундаментальных знаний», — сказал он в интервью «Известиям».

Ковальчук отметил, что у России осталась с советских времен хорошая платформа для восстановления отношений со странами Африки.

«У нас есть научные базы и опыт того, как мы это сейчас выстраиваем на постсоветском пространстве, и с дружественными странами», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бизнес заключает сделки на саммите «Россия — Африка».