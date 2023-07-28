Губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области

Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия атаки ВСУ уточняются, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Обломки ракеты упали в черте города. На месте взрыва образовалась воронка, на месте работают спецслужбы. Есть пострадавшие среди мирных жителей.