ВСУ повредили железнодорожный мост в Ростовской области
Власти также заявили о нескольких пожарах в региональном центре, вспыхнувших после прилетов БПЛА.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин
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Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, раненый находится в больнице, где находится под присмотром специалистов. Кроме того, пострадал железнодорожный мост. Слюсарь заявил о приостановке движения поездов в обоих направлениях. На месте происшествия находятся экстренные службы.
Он также рассказал о пожарах, которые вспыхнули после падений вражеских БПЛА в нескольких районах Ростова-на-Дону. Из-за зафиксированных повреждений многоэтажных домов постояльцев пришлось эвакуировать.
Губернатор предупредил, что работа по отражению атаки вражеских летательных аппаратов в регионе продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим атаковал с помощью беспилотников Тамбовскую область. Средства ПВО успешно нейтрализовали 12 дронов противника. При этом фрагменты одного из БПЛА серьезно повредили детский сад в городе Рассказово.
Кроме того, 5-tv.ru писал о двух погибших и четырех пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгородской области. Жертвой стала семейная пара — в их частный дом прилетел снаряд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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