Смерти вопреки: выйдет новый альбом ирландской певицы Шинейд О’Коннор

Вполне возможно, в скором времени сложную и интересную жизнь певицы можно будет увидеть на большом экране.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор после своей смерти не уйдет с первых полос газет еще очень долгое время. Стало известно, что в планах ее продюсеров — выпустить новый альбом и даже фильм. Об этом сообщает RTE.

«Шинейд заканчивала работу над своим новым альбомом, рассматривала новые даты гастролей на 2024 год и возможность съемок фильма по своей книге», — говорится в сообщении.

Известно, что еще в 2021 году артистка выпустила мемуары Rememberings, на основе которых хотела снять документальный фильм. Вполне возможно, в скором времени сложную и интересную жизнь певицы можно будет увидеть на большом экране.

Знаменитая ирландская певица и композитор Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году жизни 26 июля. Артистка при жизни совсем не считала себя счастливой. Напротив, ей пришлось пройти через столько испытаний, что в какой-то момент она заработала биполярное расстройство. Из-за гинекологических проблем врачи удалили артистке матку, потом диагностировали онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru рассказал о причине смерти Шинейд О’Коннор.