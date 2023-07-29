Колин Фаррел лично знаком с теми, кто пострадал от того, что фирмы не платят достойные деньги сотрудникам.

Известный голливудский актер Колин Фаррелл вышел на первую линию пикета SAG-AFTRA, где записал видео для соцсетей с поддержкой протестующих актеров и сценаристов. В коротком ролике он яростно прошелся по кинокорпорациям, которые откровенно наживаются на людях, не обеспечивая сотрудникам достойную оплату труда.

«Жадность превращает одних из самых умных людей на планете в самых больших идиотов. Люди, которые делают выбор от имени корпорации, не чувствуют никакого личного ущемления! То, чего просит народ — не так уж и много — около 30-40 миллионов от каждой студии! Я лично работал с самыми необычными статистами второго плана; и этим людям реально угрожает безработица», — заявил актер.

Колин Фаррелл также рассказал, что многие малоизвестные, но хорошие актеры находятся на грани нищеты: они не могут оплатить кредиты, образование своим детям и даже просто отпраздновать Рождество.

Также он обратил внимание на то, что использование искусственного интеллекта без правовой базы позволит использовать внешность актеров, не оплачивая их услуги.

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