Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 222 0

Причина, по которой легендарный рокер попал в больницу, не сообщается.

Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован, сообщение об этом появилось в соцсетях артиста. В связи с этим его выступление в Карелии было отменено.

При этом, все желающие смогут абсолютно бесплатно прийти на мероприятие в формате «Народное караоке» — музыканты отыграют программу без фронтмена.

Известно, что в ноябре 2022-го рок-музыканту сделали операцию. Хотя до сих пор неизвестно, какую. По данным прессы, у Сукачёва есть проблемы с сердцем и желудком. Стоит отметить, что сам рокер информацию о своем здоровье не афиширует и не комментирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Сукачёв потерял близкого друга и коллегу — звукорежиссера Овчинникова.

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