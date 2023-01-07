Известный продюсер и мастер звукозаписи скончался в возрасте 60 лет. Он создавал альбомы «Любэ», Пелагеи, «Города 312», «Арии» и многих других знаменитых в РФ групп.

В возрасте 60 лет скончался известный звукорежиссер и продюсер Владимир Овчинников. О его смерти сообщили в социальных сетях друзья и коллеги — рок-музыкант Гарик Сукачев и участники группы «Ундервуд». По словам близких, для которых давнее сотрудничество было уже не просто работой, а семейным делом, Овчинников на протяжении последних лет боролся с заболеванием крови. При этом он не оставлял концертную и студийную деятельность, трудился всей душой.

Отмечается, что покойный перенес многочисленные курсы терапии, не раз побывал в реанимации, но не бросал свое призвание. Последний концерт, на котором он присутствовал в качестве звукорежиссера, состоялся неделю назад. Коллеги назвали Овчинникова великим Мастером, которого они никогда не забудут.

«Сегодня нас навсегда покинул наш друг. Наша музыкальная семья лишилась огромного профессионала своего дела, звукорежиссера и просто замечательного человека. О нас ушел Володя Овчинников. Это пока совершенно не укладывается в голове, и не хватает слов, чтобы описать эту потерю», — написал в своем блоге Гарик Сукачев.

Владимир Овчинников записывал альбомы огромного количества российских звезд. Фото: Instagram* / igorsukachev

Владимир Овчинников родился 22 апреля 1962 года в Московской области, окончил Ленинградский институт звукоинженеров, карьеру начал на «Мосфильме» инженером и техником. Сотрудничал с японскими аниматорами, записывая музыку для мультфильмов, художественного кино и компьютерных игр фирмы Sony. Дебют в качестве самостоятельного режиссера — первые альбомы Найка Борзова и группы «Маша и медведи».

За свою карьеру Овчинников поучаствовал в создании альбомов Земфиры, Пелагеи, Гарика Сукачева, коллективов «Братья Гримм», «Мумий Тролль», «Город 312», «Звери», «Ария», «Мегаполис», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Ва-Банкъ», «Ундервуд», «Любэ», «Танцы минус» и многих других. К нему обращались музыканты Игорь Бутман, Олег Митяев, Павел Кашин. С 2011 года Овчинников преподавал на звукорежиссерском факультете ГИТИСа, в 2017-м он возглавил кафедру звукорежиссуры в этом вузе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в возрасте 20 лет умерла популярный блогер Елена Уэльва из Испании. Девушка с 16 лет боролась с редкой формой рака, и ее жизнь стала целой мотивационной программой, почти миллион пользователей сети со всего света вдохновлялись ее силой и борьбой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ