Гарик Сукачев сообщил о смерти друга — звукорежиссера Владимира Овчинникова

|
Иван Обухов
Иван Обухов 25

Рок-музыкант Гарик Сукачев сообщил о смерти друга и коллеги Владимира Овчинникова

Гарик Сукачев сообщил о смерти друга — звукорежиссера Владимира Овчинникова

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Читайте нас в: Дзен Новости

Известный продюсер и мастер звукозаписи скончался в возрасте 60 лет. Он создавал альбомы «Любэ», Пелагеи, «Города 312», «Арии» и многих других знаменитых в РФ групп.

В возрасте 60 лет скончался известный звукорежиссер и продюсер Владимир Овчинников. О его смерти сообщили в социальных сетях друзья и коллеги — рок-музыкант Гарик Сукачев и участники группы «Ундервуд». По словам близких, для которых давнее сотрудничество было уже не просто работой, а семейным делом, Овчинников на протяжении последних лет боролся с заболеванием крови. При этом он не оставлял концертную и студийную деятельность, трудился всей душой.

Отмечается, что покойный перенес многочисленные курсы терапии, не раз побывал в реанимации, но не бросал свое призвание. Последний концерт, на котором он присутствовал в качестве звукорежиссера, состоялся неделю назад. Коллеги назвали Овчинникова великим Мастером, которого они никогда не забудут.

«Сегодня нас навсегда покинул наш друг. Наша музыкальная семья лишилась огромного профессионала своего дела, звукорежиссера и просто замечательного человека. О нас ушел Володя Овчинников. Это пока совершенно не укладывается в голове, и не хватает слов, чтобы описать эту потерю», — написал в своем блоге Гарик Сукачев.

Владимир Овчинников записывал альбомы огромного количества российских звезд. Фото: Instagram* / igorsukachev

Владимир Овчинников родился 22 апреля 1962 года в Московской области, окончил Ленинградский институт звукоинженеров, карьеру начал на «Мосфильме» инженером и техником. Сотрудничал с японскими аниматорами, записывая музыку для мультфильмов, художественного кино и компьютерных игр фирмы Sony. Дебют в качестве самостоятельного режиссера — первые альбомы Найка Борзова и группы «Маша и медведи».

За свою карьеру Овчинников поучаствовал в создании альбомов Земфиры, Пелагеи, Гарика Сукачева, коллективов «Братья Гримм», «Мумий Тролль», «Город 312», «Звери», «Ария», «Мегаполис», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Ва-Банкъ», «Ундервуд», «Любэ», «Танцы минус» и многих других. К нему обращались музыканты Игорь Бутман, Олег Митяев, Павел Кашин. С 2011 года Овчинников преподавал на звукорежиссерском факультете ГИТИСа, в 2017-м он возглавил кафедру звукорежиссуры в этом вузе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в возрасте 20 лет умерла популярный блогер Елена Уэльва из Испании. Девушка с 16 лет боролась с редкой формой рака, и ее жизнь стала целой мотивационной программой, почти миллион пользователей сети со всего света вдохновлялись ее силой и борьбой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-23° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Последние новости

1:18
Гарик Сукачев сообщил о смерти друга — звукорежиссера Владимира Овчинникова
1:08
Патриарх поздравил россиян с Рождеством: «Бог любви и мира да будет с вами!»
0:27
Путин встречает Рождество на богослужении в Кремле
23:38
«Обрадовать пока нечем»: Друг детства рассказал о состоянии Никиты Михалкова
23:17
Подарок от США: как ВСУ будут использовать ракеты Sea Sparrow?
22:50
Рождественское богослужение из Храма Христа Спасителя — прямая трансляция

Сейчас читают

Рождественское богослужение из Храма Христа Спасителя — прямая трансляция
Мужчина до костей обглодал лицо пассажира метро, приняв его за робота
Военный эксперт назвал американские ракеты Sea Sparrow устаревшими для Украины
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023