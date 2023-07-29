ФСБ задержала жителя Белгорода за изготовление и сбыт фальшивых денег

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России задержали жителя Белгорода за изготовление и сбыт поддельных денежных средств. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что фальшивомонетчиком оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. При обыске у него изъяли 25 миллионов фальшивых рублей и оборудование для печати поддельных купюр. Экспертиза установила, что деньги изготовлены кустарным способом.

Предполагаемый фальшивомонетчик задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере». Мужчине грозит до 12 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность преступной группировки в Дагестане, которая занималась изготовлением фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. Годовая сумма поддельной банкноты составила один миллиард рублей.