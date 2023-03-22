В Дагестане ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков

На месте жительства у подозреваемых нашли много техники для изготовления подделки и даже боеприпасы.

Сотрудники ФСБ вместе с МВД остановили преступную группировку в Дагестане, которая занималась изготовлением фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. Годовая сумма поддельной банкноты составила один миллиард рублей. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В том числе в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания подозреваемых.

Сообщается, что в рамках следственных мероприятий оперативники проводили обыски в местах жительства членов преступного сообщества на территориях Дагестана, Ростовской области, Ингушетии и Чечни. В ходе поисковых мероприятий нашли свыше 20 миллионов фальшивых рублей, а также составные детали клише для производства российских рублей и матрицу для изготовки американской валюты.

Помимо этого оперативные сотрудники изъяли различное техническое оборудование для печати банкнот, профессиональные механизмы для обеспечения защиты денег, специальную бумагу для купюр с уже имеющимися на ней водяными знаками, краска и другие составляющие, необходимые для производства денежной валюты. Сообщается, что на одном из адресов были найдены и изъяты более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

«По результатам проведенных мероприятий фигурантов задержано в порядке ст. 91 УПК России 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Стоит отметить, что в начале прошлого года в этом же регионе произошла похожая история. Ранее 5-tv.ru сообщал, что подпольную типографию с фальшивыми деньгами накрыли оперативники в Дагестане.