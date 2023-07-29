Сын президента Колумбии Петро с бывшей женой арестованы по делу об отмывании денег

Сын президента Колумбии Николас Петро и его бывшая жена Дэй Васкес арестованы в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным прессы, сам президент Колумбии Густаво Петро уже подтвердил арест своего сына Николаса и его бывшей жены.

«Как человеку и отцу мне больно наблюдать такое саморазрушение и то, как один из моих сыновей попадет в тюрьму. Как президент страны я предоставляю прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны в соответствии с законом», — прокомментировал глава государства ситуацию в Twitter.

По данным местной прессы, Николас Петро получал деньги от наркокартелей, заявляя преступным группам, что средства пойдут на предвыборную кампанию отца. Но, как сообщает Генпрокуратура страны, даже деньги, полученные незаконным путем, были присвоены сыном президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки.