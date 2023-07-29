Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки: «Не просят подачек»

Президент отметил, что со стороны африканских коллег не прозвучало ни одной прямой просьбы — только перспективные для обеих сторон предложения.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил стремление лидеров африканских стран к взаимовыгодному сотрудничеству. Брифинг по итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия — Африка проходит в Голубом зале Константиновского дворца, где весь день глава государства проводил переговоры с лидерами африканских стран. Журналисты расположились за овальным столом, где ранее сидели делегации, Путин сел напротив и обсудил результаты четырехдневной работы.

На брифинге Путин государства поблагодарил гостей за исторически сложившийся формат отношений. Друзья с континента, подчеркнул Путин, создали мощный задел прочности связи с африканскими странами, на который, возможно, и сами не рассчитывали.

«Мне было очень приятно осознавать, что разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика, но в целом — африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно», — сказал российский лидер.

По мнению президента, Африка обладает колоссальным потенциалом и развивается стремительными темпами. И если во времена СССР многое со стороны Москвы делалось для стран континента в одностороннем порядке, так как иначе было невозможно, сегодня ситуация изменилась. Представители африканских государств на саммите в Петербурге не просили у России какой-либо безвозмездной помощи, а предлагали взаимовыгодные проекты.

«Наши африканские друзья, они не просят каких-то подачек. Более того, и на первом саммите, потом в двустороннем формате между саммитами, и на этом многие говорили: „Мы не пришли что-то просить“. И это правда. Не было ни одной прямой просьбы… Все стараются найти взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты. Вот это вот изменение такое, причем серьезное», — сказал российский лидер.

Саммит «Россия — Африка» стартовал 27 июля, встречи президента с представителями делегаций в Константиновском дворце начались днем ранее. В Петербург прибыли 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. На саммите был, в том числе, утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

По мнению Владимира Путина, благодаря этому событию состоялся содержательный обмен мнениями по всему спектру вопросов стратегического сотрудничества России и государств Африки, а также был принят солидный пакет соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Конго Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита в Петербурге.