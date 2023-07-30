Уникальная экспедиция: у берегов Италии найдены обломки древнеримского корабля

Ученые уверены, что судно затонуло более двух тысяч лет назад.

У берегов Италии найдены обломки древнеримского корабля, затонувшего более двух лет назад. Как сообщает NYP, недалеко от порта на морском дне экспедиция обнаружила грузовое судно с сотней древнеримских сосудов.

Многие из так называемых амфоров остались целы. Власти убеждены, что находка доказывает наличие старых морских торговых путей. Сейчас предстоит работа по защите и охране найденных амфоров, так как они являются ценным объектом для арт-дилеров, которые незаконно хранят их дома.

«Исключительная находка является важным примером кораблекрушения римского корабля, столкнувшегося с опасностями моря в попытке достичь побережья, и свидетельствует о старых морских торговых путях», — говорится в заявлении полицейского подразделения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на аукционе в Уругвае продали письмо пассажира «Титаника» за 12 тысяч долларов.