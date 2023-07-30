Музыкант огорчил фанатов сообщением о своей госпитализации и отсутствии в связи с этим на концерте в Карелии.

Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за то, что не порадует их своим присутствием на концерте в Карелии. Музыкант опубликовал видеообращение, в котором пояснил, что «загремел в больницу». При этом он пообещал, что выступление состоится — на сцену выйдет его коллектив.

«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать на наш концерт в Рускеалу, я загремел в больницу. Но концерт состоится. Наш оркестр там. Прошу у всех вас прощения. Но все мы живые люди, все мы болеем», — сказал Сукачев.

Причину госпитализации музыкант не назвал, но опроверг распространившиеся слухи о том, что якобы попал в больницу из-за алкоголизма.

«Уже появились „прекрасные“ новости обо мне, которые я годами наблюдаю, — о моем алкоголизме. Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но не получается: то времени нет, то здоровье не позволяет. Хотя можете писать, что хотите», — заявил Сукачев.

Музыкант пообещал все же приехать в Карелию и обязательно выступить перед местными поклонниками своего творчества.

В соцсети ВКонтакте коллеги Сукачева до этого сообщили о госпитализации 63-летнего рокера «в связи с ухудшением здоровья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 81-летнюю народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из московских клиник.