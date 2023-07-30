В тяжелой форме: Ирина Мирошниченко госпитализирована в реанимацию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 7 144 0

Ирина Мирошниченко госпитализирована в реанимацию с вирусным заболеванием

В тяжелой форме: Ирина Мирошниченко госпитализирована в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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К медикам знаменитая актриса успела обратиться самостоятельно.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что за помощью к врачам 81-летняя актриса обратилась самостоятельно. Причиной стало плохое самочувствие, которое стремительно ухудшалось. По предварительным данным, столичные медики диагностировали у нее тяжелую форму вирусного заболевания.

Мирошниченко была госпитализирована. В больнице ей оказывается вся необходимая помощь и проводится всестороннее обследование. Врачи прикладывают усилия для стабилизации состояния артистки.

В прошлом году Ирина Мирошниченко отпраздновала 80-летний юбилей. С праздником ее поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он отметил блестящую игру актрисы и ее вклад в развитие кинематографа.

Мирошниченко известна советскому и российскому зрителю по кинолентам «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и другим. Также знаменитость занимается озвучиванием и вокалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр.

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