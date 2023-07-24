Путин заявил, что Россия способна заместить поставки украинского зерна

По словам президента, Москва также продолжит активно работать над организацией поставок зерна, продовольствия и удобрений в Африку.

Россия может заместить украинское зерно, заявил глава государства Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на официальном сайте Кремля. По словам президента, с учетом всех факторов зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, и больше не имеет смысла. Она должна была повысить продовольственную безопасность в мире, но вместо этого только обогатила западных бизнесменов.

Путин отметил, что за год действия соглашения по зерну с территории Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов. Около 70% из этого числа были направлены в страны с начислением, получающим неплохой доход. Беднейшие страны при этом, действительно нуждающиеся люди, получили неполные 3% от общего объема поставок. Это менее миллиона тонн.

«Мы возразили против дальнейшего продления „сделки“ — с 18 июля ее реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — написал президент.

Путин подчеркнул, что условия зерновой сделки обещали вывести российский экспорт из-под санкций, но выполнены они не были. При том, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую ограничения вообще распространяться не должны. Однако несмотря на все сдерживающие факторы Москва продолжит энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений, добавил российский лидер.

Второй саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. По результатам будет принят ряд документов и деклараций, а также утвержден план действий Форума партнерства между Москвой и континентом до 2026 года.

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