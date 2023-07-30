Незаменимая: легенда художественной гимнастики Ирина Винер отмечает юбилей

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Выдающейся спортсменке и заслуженному тренеру исполняется 75 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Сегодня свой юбилей отмечает легенда одного из самых красивых и сложных видов спорта. 75 лет исполняется главному тренеру сборной России по художественной гимнастике и президенту национальной федерации Ирине Винер.

Признанный во всем мире тренер и наставник вот уже более двух десятилетий готовит сильнейших атлетов, которые становятся победителями самых престижных чемпионатов и Олимпиад.

Ирина Винер окончила Узбекский институт физической культуры и уже в 72 году стала тренером команды Ташкента и сборной Узбекской ССР по художественной гимнастике.

Позже переехала в Москву, где стала главным тренером сборной нашей страны. Все это время Россия была и остается безоговорочным мировым лидером самого грациозного вида спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Винер с юбилеем.

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