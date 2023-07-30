«Зашили синими нитками»: Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 153 0

Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

«Зашили синими нитками»: Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Металлическое устройство рассекло кожу на голове певца до кости.

Поездка на круизном лайнере в Стамбул обернулась настоящей кровавой драмой для Дмитрия Колдуна. Во время путешествия певец получил серьезную травму головы и был вынужден обратиться к судовым врачам. С помещенным в лазарет Колдуном связались корреспонденты издания utro.ru.

«Я сам виноват в случившемся. Просто сам предложил пойти коротким путем и налетел на эту штуку. Можно было всего этого избежать, будь я чуть внимательнее. А так шел в своих мыслях после концерта и в итоге сейчас весь в швах. Врачи сделали все оперативно и профессионально. Правда, зашили меня синими нитками — черных не нашлось», — поделился певец.

Как оказалось, на борту судна Колдун ударился головой о так называемый спринклер — распылительную головку системы пожаротушения. Металлическое устройство рассекло кожу на голове певца до кости и спровоцировало обильное кровотечение. Корабельным медикам не оставалось ничего другого, как зашить ее.

Сейчас участник «Евровидения» приходит в себя под присмотром врачей и переживает о том, что на месте полученной травмы может образоваться огромный уродливый рубец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold у Дмитрия Колдуна случилась техническая накладка.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

23:24
SHAMAN получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам
23:11
На Украине анонсировали скорое начало переговоров с США по гарантиям безопасности
22:45
Губернатор Ростовской области сообщил о падении дрона в хуторе Дарагановка
22:30
Незабываемое шоу: праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге
22:15
«Я рад, что ему нравится»: SHAMAN отреагировал на одобрение его творчества Путиным
22:01
«Зашили синими нитками»: Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве
Дрожащим голосом: певица Натали ответила на слухи о смерти любимого мужа
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео