«Не готов был»: у Дмитрия Колдуна во время выступления случился конфуз

Несмотря на казус, зрители поддержали исполнителя.

Никто в этой жизни не застрахован, и белорусский певец Дмитрий Колдун тоже. Во время вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold у артиста случилась техническая накладка — при выходе на сцену в момент, когда должна была заиграть музыка, все пошло не по плану. Поэтому исполнителю пришлось уйти за сцену, разобраться со звуковиком и заново исполнить свою песню. Певец в экстренной ситуации не растерялся, а зрители поддержали Колдуна.

«Не готов был к живому звуку этот зал», — отметил знаменитость.

Толпа тут же похвалила музыканта.

«Браво! Молодец!» — прокричали фанатки.

«Дубль два» произнес Колдун и снова вышел на сцену под нескончаемые овации, поздоровался с аудиторией и исполнил хит «Корабли», как будто ничего и не случилось.

Победитель «Фабрика звезд-6» известен своими живыми выступлениями без фонограммы. Еще на проекте он доказал свой талант. Также певец представлял Белоруссию на конкурсе Евровидение 2007 года с песней Work Your Magic, заняв шестое место. Это лучший результат страны за все время участия в международном соревновании.

Ранее, писал 5-tv.ru, что у Дмитрия Колдуна взломали музыкальный аккаунт, разместив матерную песню.