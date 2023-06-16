«Не готов был»: у Дмитрия Колдуна во время выступления случился конфуз

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 131 0

Дмитрий Колдун красиво вышел из ситуации при сломавшейся технике на выступлении

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на казус, зрители поддержали исполнителя.

Никто в этой жизни не застрахован, и белорусский певец Дмитрий Колдун тоже. Во время вручения национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold у артиста случилась техническая накладка — при выходе на сцену в момент, когда должна была заиграть музыка, все пошло не по плану. Поэтому исполнителю пришлось уйти за сцену, разобраться со звуковиком и заново исполнить свою песню. Певец в экстренной ситуации не растерялся, а зрители поддержали Колдуна.

«Не готов был к живому звуку этот зал», — отметил знаменитость.

Толпа тут же похвалила музыканта.

«Браво! Молодец!» — прокричали фанатки.

«Дубль два» произнес Колдун и снова вышел на сцену под нескончаемые овации, поздоровался с аудиторией и исполнил хит «Корабли», как будто ничего и не случилось.

Победитель «Фабрика звезд-6» известен своими живыми выступлениями без фонограммы. Еще на проекте он доказал свой талант. Также певец представлял Белоруссию на конкурсе Евровидение 2007 года с песней Work Your Magic, заняв шестое место. Это лучший результат страны за все время участия в международном соревновании.

Ранее, писал 5-tv.ru, что у Дмитрия Колдуна взломали музыкальный аккаунт, разместив матерную песню.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

11:58
В Киеве произошла серия взрывов, сработали системы ПВО
11:54
Захарова назвала форум в Давосе «междусобойчиком» для «золотого миллиарда»
11:53
Штрафы за безбилетный проезд в Москве вырастут в два раза
11:45
«До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
11:40
«Не готов был»: у Дмитрия Колдуна во время выступления случился конфуз
11:37
«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран
«Хайп — штука опасная»: как стать знаменитым без «грязных» методов
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео