Блинкен назвал угрозу ядерной войны соизмеримой с проблемой изменения климата

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Так американский политик ответил на вопрос о том, какой из двух вариантов следует считать более серьезным вызовом для человечества.

Блинкен назвал угрозу ядерной войны соизмеримой с проблемой изменения климата

Фото: www.globallookpress.com

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Потенциальная возможность начала ядерной войны стоит в одном ряду с проблемами изменения климата. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программы 60 minutes.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — сказал Блинкен.

Он добавил, что для американцев глобальное потепление является важной проблемой, но и о других они не забывают. Он также отметил, что в нынешнее время нужно быть многозадачными.

Вместе с тем Россия неоднократно заявляла, что у страны нет планов применять ядерное оружие. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, недоброжелатели должны знать о существовании у РФ такого оружия, но страна никому им не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего экс-президент США Дональд Трамп накинулся на действующего лидера страны Джо Байдена.

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