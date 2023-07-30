Блинкен назвал угрозу ядерной войны соизмеримой с проблемой изменения климата

Потенциальная возможность начала ядерной войны стоит в одном ряду с проблемами изменения климата. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программы 60 minutes.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — сказал Блинкен.

Он добавил, что для американцев глобальное потепление является важной проблемой, но и о других они не забывают. Он также отметил, что в нынешнее время нужно быть многозадачными.

Вместе с тем Россия неоднократно заявляла, что у страны нет планов применять ядерное оружие. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, недоброжелатели должны знать о существовании у РФ такого оружия, но страна никому им не угрожает.

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