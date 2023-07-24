По словам бывшего американского лидера, настоящее время стало «самым опасным в истории США».

Экс-президент США Дональд Трамп нелестно высказался о действиях американского лидера Джо Байдена за признание в нехватке боеприпасов у Пентагона в «самое опасное время в истории страны».

По словам бизнесмена, у Байдена как у человека, возглавляющего американское правительство, нет понимания того, что он делает.

«Человек, который накануне вышел и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — заявил Трамп в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

По словам 45-го президента, заявления Байдена о том, что боеприпасов нет, — ужасны. Но еще хуже то, что он заявил об этом всему миру. В частности такую информацию он преподнес Китаю и другим враждебным для США странам.

«Мы все отдали. Если вы раздали все — это ужасно. <…> Насколько глупым нужно быть, чтобы сказать это?!» — подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп считает, что сегодняшние события стали «самыми опасными в истории США», так как есть высокий риск использования ядерного оружия.

7 июля Байден заявил в интервью телеканалу CNN о том, что принятие решения о передаче Украине кассетных боеприпасов связано с нехваткой обычных снарядов, которые быстро заканчиваются у ВСУ.

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