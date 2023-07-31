Без шансов на выживание: два человека погибли в жестком ДТП в Дагестане
Два человека погибли в жестком ДТП на трассе в Дагестане
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Лобовое столкновение для авто оказалось фатальным. По некоторым данным, погибшими оказались туристы.
Два человека погибли в результате массовой аварии на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане. Легковушка выскочила на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с внедорожником. А после их протаранил еще один автомобиль.
По некоторым данным, погибшими оказались туристы, которые приехали в Дагестан из Саратовской области. Еще два человека пострадали в этой аварии, им понадобилась помощь врачей.
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