Дорогие автомобили и цифровые деньги: как изменится жизнь в России с 1 августа

Одно из нововведений — иностранцам станет легче попасть в нашу страну.

Иномарки у официальных дилеров могут подорожать на 5-10%. Все из-за утилизационного сбора, который вырастет для юридических лиц с 1 августа.

Коснется это легковушек, грузовиков и автобусов. Для рядовых граждан, которые ввозят машины с объемом двигателя до трех литров в личных целях, все останется без изменений.

Завтра в России заработает и цифровой рубль — аналог наличных и безналичных денег. Полноценно воспользоваться услугой можно будет не ранее 2025 года, а пока новую форму нацвалюты протестируют банки.

С 1 августа планируют запустить обмен тургруппами с Китаем и Ираном. Визы для таких поездок не потребуются.

И завтра же иностранцам станет легче въехать в Россию. Граждане более 50 государств смогут оформлять электронные визы.