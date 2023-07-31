Это далеко не всегда кошмар: к чему снятся взрывы, убийства и бой

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Полина Долгова
Полина Долгова 652 0

Увидеть во сне бой означает не только негативные события в жизни, но и счастье

Это далеко не всегда кошмар: к чему снятся взрывы, убийства и бой

Фото: www.globallookpress.com

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Есть вероятность, что партнер в будущем проявит себя с дурной стороны и не только.

Многих интересует, почему снятся взрывы, убийства, стрельба. Такой сон пугает и настораживает. Однако это далеко не всегда кошмар, который предвещает беды. Поэтому важно уделять внимание деталям, чтобы расшифровать его правильно. Издание dni.ru публикует собственный сонник на основе существующих.

Сонник Нострадамуса

Стрельба во сне имеет разные значения. Например, если человеку удалось спрятаться, убежать и не принимать участие в битве, то это свидетельствует о том, что счастье уже не за горами. Если же вы принимаете бой и проигрываете, то это сулит конфликт с начальством.

Есть вероятность, что вас отругают за недобросовестную работу. Однако тот сон, в котором происходят исторические битвы и вы являетесь наблюдателем говорит о том, что в скором времени настанет мир и благополучие.

Сонник Цветкова

Он дает ответ на вопрос, к чему снится перепалка для женщины. Так, по мнению автора, это означает то, что девушка столкнется с какой-то чертой характера своего возлюбленного, которая ее разочарует.

Сонник Миллера

Здесь такое событие будет говорить о том, что в дом придут ссоры и конфликты. Если это историческое событие снится занятой женщине, то это означает, что ее партнер в будущем проявит себя с дурной стороны. Но в том случае, если барышню будет ждать победа, то триумф придет как в семейную жизнь, так и на работу.

Если страшная веха приснилась мужчине, то его женщина предстанет перед ним в негативном свете. Возможно, это даже приведет к разочарованию и разрыву.

Если же битву во сне увидел военный, то это предвещает новые задачи на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему женщине снится беременность.

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