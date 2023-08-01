Уроки жестокости: детей в детсаду Новосибирска воспитывали криками и ударами

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В Новосибирске предъявили обвинение директору детсада, где били детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Случившимся уже заинтересовались следователи — что известно к настоящему времени?

Следственный комитет предъявил обвинение директору частного детского сада в Новосибирске, где систематически избивали детей. Родители жаловались неоднократно, но лишь сейчас смогли предъявить неоспоримое доказательство. Видео из группы, на котором малышей во время занятий бьют по лицу, таскают за волосы и пинают.

Причем руководство не просто долгое время покрывало воспитателей, директор сама давала уроки жестокости — ударами и криком. Сейчас ей предъявлено обвинение об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работа детского сада временно остановлена.

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